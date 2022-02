Estas propiedades del café no las conoces￼

Además de ayudarnos a despejarnos gracias a la cafeína, las características vasoconstrictoras del café nos permiten minimizar los dolores de cabeza y combatir la inflamación y la sobrecarga muscular.

A día actual el café es la segunda bebida natural más consumida en el mundo, por detrás del té.

No importa si tú de más de uno o de otro, lo que sabemos es que te encanta el café y seguro que eres una de aquellas personas que suele comenzar el día con uno.

En este caso queremos explicarte cuáles son los beneficios no tan conocidos que hacen del café una bebida excepcional que merece la pena integrar con equilibrio en nuestro día a día.

El café puede mejorar tu memoria a corto plazo

Si estás notando que últimamente sufres ciertos olvidos debido al estrés, o que te cuesta un poco asentar informaciones novedosas, vale la pena considerar los siguientes datos: Según un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience y hecho en la Universidad John Hopkins de Baltimore (Estados Unidos), el consumo regular de café mejora la conexión neuronal de nuestro hipocampo, referente con la memoria. Esto nos viene a enseñar que, si tomamos una buena dosis de cafeína a las 7 de la mañana, asentaremos mucho mejor la nueva información hasta el mediodía. La cafeína batalla contra el deterioro cognitivo, según asegura este estudio llevado a cabo por la University of Eastern Finland.

El café es un antidepresivo natural

El café podría ser un maravilloso antidepresivo de acción suave que no nos causará ningún efecto colateral semejante a los fármacos. El modo en que lo consigue es el siguiente: El café actúa regulando nuestro estrés para evitar que termine resultando en depresión, tal y como afirma este estudio llevado a cabo por la Universidad de Navarra (España). Bloquea los receptores de la dopamina, aquel neurotransmisor vinculado con la ansiedad y el estrés. En caso de que este neurotransmisor se encuentre sobreexcitado, caemos en el peligro de sufrir un estado depresivo. Es adecuado saber que el café descafeinado no va a tener los mismos efectos. Basta con tomar una tacita al día (unos 100 ml) para notar una importante mejoría.

El café alivia el dolor de cabeza, cuello y hombros

En nuestro espacio ya te hemos comentado en alguna situación de que el consumo moderado de café nos ayuda a minimizar el dolor de cabeza. Puede ser bastante efectivo para minimizar aquel dolor tensional de cuello y hombros ocasionado por el estrés o la sobrecarga muscular. El estudio ha sido llevado a cabo por el National Institute of Occupational Health (Noruega) y nos explica esto: Tomar café antes de laborar delante del ordenador disminuye el peligro de padecer dolor articular. Son bastantes los deportistas que consumen porciones precisas de cafeína ya que saben que va actuar de manera bastante positiva a nivel muscular. Además, tampoco tenemos podemos olvidar que el café es rico en vitaminas B, fósforo, calcio, hierro y magnesio.

El café te dejará bajar de peso

¿Qué el café me va a permitir bajar los kilos de más que me sobran? Bien, como todo, en este tipo de información debemos matizar en ciertos puntos que son clave: El café es rico en diferentes antioxidantes, por consiguiente, nos va a permitir acelerar el metabolismo, tal y como confirma esta indagación hecha por el Hospital Queen Elizabeth de Birmingham (Reino Unido). Para aprovechar las ventajas del café se necesita llevar a cabo una dieta rica y balanceada donde restrinjamos duramente el consumo de grasas saturadas, dulces y bebidas gaseosas. El café más aconsejable para bajar de peso y acelerar el metabolismo es el café verde. No obstante, este estudio llevado a cabo por la Universidad de Exeter (Reino Unido) confirma que, si bien esto es cierto, todavía faltan más pruebas científicas al respecto. Es fundamental tener en cuenta qué tipo de endulzante agregas a tu café: uno de los más recomendables es la estevia. No dudes tampoco en añadirle una pizquita de canela. Y recuerda, si deseas bajar unas tallas has de consultar a un doctor y un nutricionista.

El café te ayudará a combatir el envejecimiento prematuro

Es aconsejable consumir entre 1 y 2 tazas al día. Si tienes hipertensión, lo más conveniente es que consultes con tu doctor primero. Si por algo es conveniente consumir café es pues se levanta como un poderoso tesoro natural de antioxidantes (según confirma este estudio llevado a cabo por la Universidad de Chile) capaces de encarar a los radicales libres y prevenir de esta forma el envejecimiento prematuro. No dudes en buscar un mejor café de cultivo orgánico, natural y de admirable aroma. Cuánto más natural, de más antioxidantes dispondrá para permitirte tener una piel más tersa, flexible y joven. Una forma maravillosa de beneficiarnos de estos recursos naturales es comenzar el día con una buena taza de café y tomarnos por la tarde una taza de té verde. De aquel modo, gozarás de 2 remedios excepcionales para proteger de tu salud de manera eficiente.