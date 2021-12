IOTA lanza la Capacidad de Replanteo

Después de romperse a alrededor de US $ 58.5K hoy, Bitcoin se ha recuperado, retrocediendo por encima del número redondo de alivio de $ 60K. IOTA desafía las tendencias y esta en tendencia alcista.

La gran pérdida que han tenido las criptomonedas

En el momento de redactar este artículo, todo el mercado de cifrado ha bajado un 6,4 % desde esta hora de ayer, retrocediendo a unos 2,77 billones de dólares estadounidenses, según las cifras de CoinGecko.

Bitcoin (BTC) se mueve ansiosamente de un pie a otro, tratando de decidir qué camino tomar, preguntándose si necesita otro volcado. Actualmente ha bajado un 5,4 por ciento y ronda la zona de los 60.000 dólares.

IOTA es furor y se dispara de manera rotunda

En este momento, la mayoría de las monedas en el top 100 están experimentando una disminución del 5 al 10 por ciento en las últimas 24 horas. Algunos más altos, otros más bajos, pero eso es sobre la zona general.

Un par de notables, sin embargo, están desafiando la tendencia, y estos son DAG, IOTA (MIOTA) centrado en Internet de las cosas , con un aumento del 8.8 por ciento, y el popular metaverso de juegos The Sandbox (SAND) , con un aumento del 11.2 por ciento.

IOTA está operando bien con la noticia de que está lanzando una funcionalidad de participación incentivada, facilitada con un nuevo token nativo llamado Shimmer (SMR) .

El lanzamineto de un evento gamer es una gran oportunidad para

Mientras tanto, Sandbox ha anunciado que lanzará un evento «Alpha» el 29 de noviembre, una experiencia de varias semanas de juego para ganar en la que los jugadores podrán explorar adecuadamente secciones de su mundo digital similar a Minecraft por primera vez.

Un rebote de imagen perfecta para Bitcoin

En cuanto a la criptografía de grandaddy que mueve el mercado (que sería Bitcoin), obtengamos algunas opiniones analíticas de un par de comerciantes y chartistas respetados …

Al comerciante holandés Michaël van de Poppe le está gustando lo que ve con el rebote de BTC en el nivel de soporte de aproximadamente US $ 58.5K, que sucedió hace unas horas en el momento de escribir este artículo.

Sin embargo, ha estado enfatizando que un nuevo y decisivo movimiento por encima de US $ 63K es el nuevo objetivo para que se reanude la acción alcista.

Si eso no sucede demasiado, Van de Poppe cree que Bitcoin tendrá que volver a bajar y volver a probar algunos niveles más bajos, alrededor de US $ 53 a $ 55 mil, en un movimiento correctivo más profundo.

Mientras tanto, el analista obsesivo de Bitcoin y gráficos criptográficos Rekt Capital describió el rebote de Bitcoin como un «rebote perfecto» y ahora plantea la hipótesis de si la nueva prueba ahora está «completa» , allanando el camino para una tendencia alcista adicional.

Las predicciones de BTC dicen que llegara a los $100.000

Mr Capital (Rekt a sus compañeros) parece positivo que Bitcoin todavía está en una buena posición en este momento, al menos desde una perspectiva técnicamente analítica. Y eso incluso si ve una mayor desviación más baja.

Sin embargo, no querría ver un cierre mensual por debajo de los US $ 61.000. ¡Y no es el único, especialmente porque el objetivo del “peor caso” del influyente analista PlanB para fines de noviembre es de aproximadamente US $ 98K!

Pero de todos modos, terminemos este resumen con lo que parece un meme apropiado. Criptoinversión y HODLing: se trata de mantener las cosas en perspectiva …