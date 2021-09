La Importancia de la Salud Mental

Subdirector médico de salud mental, artículo de opinión de la Dra.Ruth Vine sobre hacer de la salud mental su conversación más importante

¿Hoy RU está bien? Día. Es un momento en el que se nos recuerda que debemos vigilar a los que amamos o por los que nos preocupamos, para ver cómo se están comportando en momentos bastante anormales y, a menudo, estresantes.

No a todo el mundo le gusta que le pregunten cómo está. ¡Algunos incluso pueden quedar desconcertados por la pregunta! “¿Estoy bien?” ellos preguntan. “¡Por supuesto que no estoy bien!” Estoy seguro de que es una reacción con la que todos podemos relacionarnos de una forma u otra durante los últimos 18 meses, cuando tanto en nuestra vida se ha visto afectado: la escuela, el trabajo y las vacaciones, por ejemplo.

Por eso es más importante que nunca para nosotros seguir teniendo esa conversación crucial sobre la salud mental, especialmente para los jóvenes que han experimentado interrupciones en la educación y las amistades. Crecer, y todo lo que conlleva en nuestro mundo, puede ser suficiente para afrontar, y mucho menos durante una pandemia.

Pero tampoco debemos perder de vista lo bien que la mayoría se ha estado enfrentando a estos tiempos tan desafiantes. Me quito el sombrero ante todos aquellos que han persistido con la educación en casa, se han mantenido al día con sus amigos y se han cuidado unos a otros. Y un gran aplauso para todos los padres y cuidadores que han hecho malabarismos con tantas tareas pero han mantenido una perspectiva positiva de que superaremos la pandemia.

La conversación no termina con un simple “¿Estás bien?” aunque. Es un punto de partida, el inicio de un diálogo abierto y honesto. Un diálogo sobre lo que podríamos temer en el futuro y qué tan bien estamos o no lidiando con el presente.

Los seres humanos somos un grupo resistente y hemos vivido grandes desafíos de todo tipo, incluidas las pandemias. Somos capaces de adaptarnos y superar una amplia gama de situaciones potencialmente desafiantes. Pero también es fácil perder la perspectiva y concentrarse en lo negativo. Comunicarse con otros puede devolver ese equilibrio, obtener una mejor apreciación del progreso que se ha logrado e inyectar esperanza para el futuro.

Esta es la segunda RU, ¿está bien? Día desde que comenzó la pandemia de COVID-19. El segundo año en el que nuestras vidas se han visto interrumpidas, nuestros lazos sociales se debilitaron y, trágicamente, nuestras vidas se truncaron. No es de extrañar que las personas se hayan fatigado y que los problemas de salud mental vayan en aumento. Mirando hacia atrás en los últimos 18 meses, tiene mucho sentido.

En este RU, ¿está bien? Day, quiero reconocer a aquellos que no están bien. Aquellos que se sienten deprimidos y un poco perdidos en el estrés y el dolor que les ha causado este virus. A veces, está bien no estar bien. Esa es una respuesta muy razonable a la situación en la que nos encontramos, pero realmente creo que mejorará. Y a veces es difícil saber cómo y cuándo tener estas importantes conversaciones. El sitio web Head to Health tiene algunas ideas geniales, como la iniciativa #chatstarter.

Incluso entre las dificultades de los últimos 18 meses, podemos ver lo lejos que hemos llegado. Las tasas de vacunación se están disparando y podemos comenzar a mirar hacia nuestro futuro nuevamente. Tenemos mucho que esperar, desde los eventos familiares “normales”, como cumpleaños y días festivos, hasta hitos y logros muy especiales. En resumen, mucha vida por vivir.

Quiero resaltar que hay una variedad de servicios que están disponibles para ayudar a aquellos que puedan tener dificultades. Puede ser un amigo o un colega, o incluso un cliente. Todo el mundo necesita una mano de vez en cuando y, a veces, puede ser más fácil hablar con alguien que no conocemos personalmente.

El Servicio de apoyo para el bienestar del coronavirus de Beyond Blue está disponible en cualquier momento por teléfono al 1800 512 348 o en línea en coronavirus.beyondblue.org.au. Cualquiera que experimente angustia puede obtener ayuda a través de Lifeline en 13 11 14 o la puerta de enlace de salud mental digital del gobierno, Head to Health.

Y para aquellos de nosotros en Victoria y Nueva Gales del Sur que estamos encerrados en este momento, existen servicios de salud mental adicionales a través de las clínicas emergentes Head to Health. Headspace ha recibido financiación adicional para reforzar sus servicios dirigidos a los jóvenes.

Hay tantos recursos adicionales para las personas que lo hacen difícil, solo necesitan comenzar el viaje. Así que, por favor, deja que RU esté bien. Sea un recordatorio para comunicarse con quienes nos rodean. Y, si es elegible, vacúnese. Eso se siente como lo más importante en este momento para levantarnos y seguir adelante.