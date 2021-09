Noticias Sobre Shang-Chi y su Estreno

Shang-Chi: su director explica las escenas post-crédito y justifica una muerte clave del final

Destin Daniel Cretton habla sobre el desenlace de su nueva cinta para Marvel Studios y encuentra nuevos detalles del guión. Aviso de spoilers sobre el filme.

Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos sigue en funcionamiento realmente bien en taquilla a partir de su existente estreno en cines pese a la de hoy etapa de enfermedad pandémica, convirtiéndose en una de las sorpresas del año en el género superheroico. Ahora, su director Destin Daniel Cretton ha ofrecido nuevos detalles sobre la trama y su guión, centrándose en las escenas post-créditos y una muerte clave del final. De esta forma lo recoge el medio ET En línea por medio de una entrevista con el cineasta; no hace falta mencionar que desde el siguiente párrafo se suceden diversos spoilers sobre Shang-Chi.

Spoilers desde el siguiente párrafo

Empezamos por uno de los puntos que más abren el UCM con la primera de las escenas post-crédito en la que vemos a Shang-Chi al lado de Capitana Marvel, Bruce Banner y Wong discutiendo sobre el verdadero origen de los 10 Anillos: “Fue algo que pedí a partir de el inicio, sin embargo no puedes presionar sobre algo que no tenga sentido en este cosmos. Y no lo tuvo hasta poco anteriormente del instante de rodar. Como se escriben muchas cosas paralelamente, tuvimos que asegurarnos de que tuviese sentido que ella estuviese en la escena y lo conseguimos. Ha sido una de las últimas cosas que rodamos y ha sido realmente particular. Estuvo bien, no sólo poder pasar un momento con ella previo a rodar, puesto que ver a Brie salir de su camerino con el traje de la Capitana Marvel ha sido alucinante”, comenta el director tras laborar con la actriz en otros casos.

Como curiosidad, el director expone que solo Wong estuvo con Simu Liu y Awkwafina en el rodaje, debido a que Brie Larson y Mark Ruffalo rodaron sus escenas por separado. Sobre la segunda escena post-crédito en la que Xialing se pone al frente de la organización de su papá, Destin Daniel Cretton comenta que “la familia dió diversos pasos adelante hacia la reconciliación, empero además que podría ser poco realista pensar que todo se resolvió. Pienso que hay un aspecto emocional con el que Xialing había estado lidiando durante la cinta que no se abordó y ella, desde luego, merece tanta atención en su familia como Shang-Chi. Existe una oración en la cinta en la que ella dice a Katy que si su papá no le deja entrar en su imperio, ella construirá el suyo”.

Finalmente, el cineasta desvela los planes originales para el villano y que había una versión en la que no fallecía finalmente de la cinta; sin embargo, se acordaron por su sacrificio: “Algunas cosas funcionaban y otra no. Estábamos intentando encontrar una y otra vez la versión de la historia que se sintiera más auténtica para los personajes. Aun cuando los personajes funcionan a un grado operístico, hay cosas que pruebas y que sientes tramposas. Y dicha era una de ellas. Empero ya sabes que todo puede pasar en el UCM”, concluye el director, ¿dejando probables puertas abiertas para el futuro?

La apuesta de Marvel “Shang-Chi” marca récord de taquilla de EEUU y Canadá

El primer superhéroe asiático de la franquicia Marvel hizo un estruendoso debut en las pantallas estadounidense y Canadá con la recaudación récord de 75,4 millones de dólares, confirmó este martes la firma especializada Exhibitor Relations.

“Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos”, el último lanzamiento de Marvel Studios, propiedad del grande del entretenimiento Disney, alcanzó la inesperada marca a lo extenso de el fin de semana del “Día del Trabajo”, que se festejó el lunes en USA.

“Es un debut genial en un fin de semana comunmente tranquilo”, mencionó David A. Gross, del Franchise Entertainment Research.

La cinta, ambientada en una China imaginaria que mezcla criaturas monumentales, misticismo y kung fu, es la primera de los estudios de Marvel en disponer de un director asiático (Destin Daniel Cretton) y un elenco además dominado por estrellas de aquel conjunto de naciones, encabezadas por el chino-canadiense Simu Liu.

Este último interpreta a Shang-Chi, quien escapó de un papá dominante una vez que todavía era un joven y está vagando por USA.

Ahí lleva una vida tranquila y entabla amistad con Katy, protagonizada por Awkwafina (“Crazy Rich Asians”), hasta que su papá envía una tarea para llevarlo por la fuerza de regreso a vivienda.

El actor preferencial de Wong Kar-wai, Tony Leung (“In the Mood for Love”) interpreta al papá, Wenwu, un villano no completamente malo y complejo que extrae sus superpoderes de los 10 anillos mágicos que rodean sus brazos.

La cinta, que recibió críticas entusiastas por las luchas que ambienta, con coreografías virtuosas, se ha convertido en el estreno más taquillero del año, justo detrás de otra exitosa producción de Marvel, “Black Widow” (80 millones de dólares en ingresos en su lanzamiento).

“Candyman”, de Mundial, un remake de la célebre cinta de terror de 1992, que lideró la taquilla hace una semana con ingresos mucho menores (22 millones de dólares), ahora ocupa el segundo sitio con una recaudación de 10,3 millones de dólares en 3 días, anterior a la comedia de acción “Free Guy” (8,9 millones de dólares en 3 días).

Luego se ubicó “Jungle Cruise”, un filme de aventuras de Disney inspirada en una atracción de los parques Disney y que conquistó 4 millones de dólares en 3 días. El quinto sitio ha sido para “Paw Patrol: La cinta”, sobre un infante y un valiente conjunto de cachorritos que lo ayudan a rescatar su metrópoli del alcalde (5,3 millones de dólares).